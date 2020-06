Sondaggio: Lega cala e Pd sempre più vicino

(Fotogramma)

Lega in calo e il Pd è vicino. E' il quadro delineato dal sondaggio Ixè per Cartabianca. La Lega scende dal 24,3% al 23,8% e vede diminuire il margine sul Partito Democratico. Secondo la rilevazione, il Pd sale dal 22% al 22,2%. Passo indietro per il Movimento 4 Stelle, che perde lo 0,5% fino al 15,6%. Fratelli d'Italia cala dal 14,2% al 14%, mentre Forza Italia scende dal 7,9% al 7,5%. Cresce Italia Viva, che guadagna lo 0,3% e ora vale il 3%, seguita da +Europa, che passa dal 2,2% al 2,7%. Seguono La Sinistra (2,4%), Europa Verde (2%) e Azione (1,2%).