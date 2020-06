Boschi: "Assente per vita privata? Sanno tutti che lavoro h24"

(Fotogramma)

"Io credo che in questo momento di crisi così pesante, cosa succede nella mia vita privata non interessi a nessuno. Poi questo è davvero un gossip infondato. Mi hanno accusato di tutto ma l'unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori h24, lo sanno tutti". Lo dice Maria Elena Boschi a L'aria che Tira su La7 a proposito di indiscrezioni su malumori in Iv su sue presunte assenze sul lavoro per questioni private.