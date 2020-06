Centrodestra in piazza, Meloni protesta: "Autorizzate solo 2000 persone"

Fotogramma

"Roba da matti. Per la manifestazione del centrodestra, prevista a Roma per il prossimo 4 luglio, la prefettura ha autorizzato l'ingresso di sole 2000 persone". Lo scrive su Facebook, la leader di Fdi, Giorgia Meloni, riferendosi all'appuntamento del centrodestra di sabato 4 luglio, a piazza del Popolo a Roma.

"In una piazza di 14.000 mq. Una persona ogni 7 mq. Di grazia, seguendo quali protocolli? E perché gli stessi limiti non sono stati previsti quando, ad esempio, manifestava la sinistra per George Floyd? È ufficiale: le mascherine sono diventate un bavaglio", conclude la leader di Fratelli d'Italia.