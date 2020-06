Fotogramma

"Indecente e indegno il comportamento sessista del deputato Sgarbi quest'oggi in Aula. Ho dato mandato ai questori di aprire un'istruttoria per prendere gli opportuni provvedimenti. La mia piena solidarietà alla deputata Giusi Bartolozzi e alla vicepresidente Mara Carfagna". Così, in una nota, il presidente della Camera Roberto Fico.