Salvini: "Riaprire stadi ai tifosi, sport dà lavoro a migliaia di persone"

(Fotogramma/Ipa)

"Il calcio è una realtà che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone", in questo senso Matteo Salvini, segretario della Lega, auspica un ritorno alla normalità nel settore sportivo. "Secondo me riaprendo anche gli stadi al pubblico, ovviamente non completo. Perché non riaprire San Siro con una capienza limitata tipo di 20mila persone? Riaprono i cinema, i teatri, i musei e in questo momento il lavoro, insieme alla salute, viene prima di tutto", spiega ospite della trasmissione 'Aria Pulita'. "Fosse per me riaprirei con cautela e con distanza anche il mondo dello sport al lavoro e ai tifosi", afferma il leader del Carroccio.

Quindi, commentando la notizia di 28 immigrati positivi al coronavirus sbarcati in Sicilia, Salvini dice: "Stiamo tenendo sotto i controlli l'Italia e gli italiani e ci mancano barchini e barconi. Quella nave è una follia come costo, come rischio e adesso abbiamo scoperto che è una follia anche dal punto di vista sanitario. Il fatto che siano triplicati gli sbarchi di immigrati solo via mare dall'anno scorso è una cosa che non mi dà pace". "Non ho ancora capito perché e su quali temi, i decreti sicurezza hanno dato risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei capire se l'emergenza di questo Paese in questo momento è cancellare i decreti sicurezza e per fare cosa. Conto sul fatto che la maggioranza litighi anche su questo, perché tanto sta litigando su tutto", sottolinea l'ex ministro dell'Interno

Per il segretario del Carroccio, l'emergenza Covid vede numeri sempre più ridotti lungo la Penisola, quindi "è inutile continuare a terrorizzare le persone, possiamo dire che in Italia fortunatamente, naturalmente bisogna continuare a essere prudenti, la situazione è sotto controllo".