Scuola, Azzolina ha chiesto 1 miliardo in più

Un miliardo in più in vista della riapertura delle scuole a settembre. E' quanto ha chiesto oggi, nel corso del Cdm, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, richiesta che ha visto d'accordo i ministri presenti e che dovrebbe rientrare nel nuovo scostamento di bilancio su cui si sta ragionando in questi minuti a Palazzo Chigi, nel corso della riunione tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza. Del miliardo chiesto dalla ministra, 500 milioni verrebbero destinati all'assunzione di docenti.