Scuola, Conte: "Lavoriamo perché studenti tornino in sicurezza"

Foto Fotogramma

"Stiamo lavorando per consentire a tutti gli studenti e le studentesse di tornare a scuola a settembre in presenza nella massima sicurezza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Tg1 nel giorno in cui vengono presentate le linee guida per la ripartenza della scuola a settembre.

Per quanto riguarda il dl semplificazione, il presidente del Consiglio sottolinea che "quando si tocca la Via, quando si toccano i vincoli paesaggistici, c'è molta attenzione" o "quando si toccano responsabilità erariali, l'abuso d'ufficio...è un decreto che verrà molto dibattuto".