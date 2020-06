Vitalizi, Lega: "Vergognosa decisione"

Fotogramma

"Vergognosa decisione, taglio dei vitalizi annullato! solo i rappresentanti della lega hanno votato contro!". Questo il post apparso sui canali social della Lega - Salvini premier, dopo la decisione della Commissione contenziosa del Senato all'annullamento della delibera del Consiglio di presidenza sul taglio dei vitalizi.

"Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori è una VERGOGNA. La Lega - si legge ancora - si oppone e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi. Solo i due rappresentati della Lega in questo organismo hanno votato contro, gli altri tre hanno votato a favore, annullando i tagli".