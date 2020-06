Governo, Renzi: "Da qui alle elezioni regionali capiremo il futuro del Paese"

(Fotogramma)

"Un governo che procede andando un po' di qua e un po' di là è un governo che una rotta non ce l'ha. E quando manca la rotta, le navigazioni diventano pericolose". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista a 'Il Foglio' di domani. "Capiremo nei prossimi mesi quale sarà il destino del governo". "Il futuro dell'Italia - spiega - si deciderà nei prossimi novanta giorni: da qui alle elezioni regionali capiremo davvero cosa succederà al Paese".

Sulla scuola "si è detto, negli ultimi mesi, che tutto sarebbe andato bene. Ma mi dispiace dirlo e ribadirlo: sulla scuola non è andato tutto bene. Anzi. L'Italia ha riaperto tutto, dalle discoteche ai bar, e la scuola ha scelto di non aprirla e ancora oggi i nostri ragazzi e i nostri insegnanti non sanno quale sarà il loro destino a settembre. Su questo tema, mi dispiace doverlo farlo notare, serve più concretezza, serve più competenza e serve smetterla di procedere a zig zag, facendo annunci che servono per vedere di nascosto l’effetto che fa e poi aggiustare il tiro".