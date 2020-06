Minacce di morte al senatore Gasparri

Fotogramma

"Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha denunciato presso il Comando Carabinieri del Senato della Repubblica la ricezione di una lettera anonima, proveniente da Padova, contenente esplicite e ripetute minacce di morte. Non si tratta purtroppo di un caso isolato in quanto anche nei mesi scorsi il senatore aveva ricevuto missive intimidatorie. Gasparri ha comunque precisato che non si lascerà intimidire da questi episodi ma che proseguirà il suo lavoro come sempre a servizio dei cittadini e del Paese, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". E' quanto si legge in un comunicato.