Salvini: "Ogni giorno ne perdono due o tre, non so per quanto andranno avanti"

(Fotogramma/Ipa)

"Ogni giorno ne perdono due o tre, non so quanto potranno andare avanti in questo modo". Così Matteo Salvini, parlando ad Agorà, su Rai 3, parlando della maggioranza di governo. "Le nostre energie in Parlamento le usiamo per portare proposte", dice poi rispondendo a una domanda sulle eventuali manovre dell'opposizione per far cadere il governo.

Salvini è poi intervento sul tema della scuola. "Il governo - afferma - si renda conto che non si può scherzare con i nostri figli, spero che, se in grado, la ministra faccia ripartire la scuola, se non è in grado faccia altro". "E' riuscita - aggiunge - nel miracolo di fare arrabbiare sindacati, studenti, insegnanti". Poi nega le accuse: "Il nostro sit-in al ministero ha fatto saltare l'accordo con le regioni? Siamo stati lì solo 5 minuti".