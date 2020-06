Vitalizi, Casellati: "Non c'entro, sentenza appellabile"

Fotogramma

"La Presidente del Senato non c'entra nulla con la decisione della Commissione Contenziosa che è un vero e proprio tribunale, non sarebbe corretto né dal punto di vista etico né dal punto di vista giuridico". Cosi il Presidente del Senato Elisabetta Casellati oggi a Padova per una visita alla Fondazione Biomedica Vimm, ha risposto ad una domanda sulla sentenza che ha annullato il taglio dei vitalizi.

"Pochi mesi fa - aggiunge la seconda carica dello Stato - c'è stata una forte polemica ancora su alcuni componenti e, proprio in nome della trasparenza, ho sollecitato, e posso fare soltanto questo, il cambiamento di alcuni membri, cosa che è avvenuta puntualmente. Quindi a me dispiace molto che questa decisione sia intervenuta in un momento così difficile per gli italiani, ma comunque la sentenza è appellabile".