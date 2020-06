Vitalizi, ecco chi ha votato per cancellare il taglio

Fotogramma

Nel voto di ieri sera in Commissione contenziosa, al Senato - che ha dato l'ok all’annullamento della delibera del Consiglio di presidenza che ad ottobre 2018 ha deciso il taglio dei vitalizi -, con il presidente Caliendo, (Fi-Udc), si sarebbero espressi per il 'ripristino' dei vitalizi due tecnici dell'organismo. A quanto apprende AdnKronos si tratta dei professori Gianni Ballarani e Giuseppe Dalla Torre, che nella composizione della Commissione figurano come "Componenti supplenti per i ricorsi". Contrari invece i due leghisti presenti: Simone Pillon e la new entry, ex M5S, Alessandra Riccardi.