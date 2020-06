Vitalizi, Di Pietro: "Mai fatto ricorso, ma taglio era forzatura giuridica"

Fotogramma

"Personalmente non ho mai fatto ricorso, la decisione presa di ripristinare i vitalizi credo che sarà una cosa che rientrerà nel giro di 24 ore". Antonio Di Pietro, ex pm e poi leader di Italia dei Valori, commenta con l'AdnKronos la decisione della Commissione Contenziosa del Senato di annullare la delibera sul taglio dei vitalizi. "Certamente quanto deciso - aggiunge - sarà stato fatto nel rispetto della legge e va anche detto che il meccanismo tecnico per il taglio fatto, che poi era una decurtazione, è stato una forzatura". Ma aggiunge: "Io guardo alla sostanza, oggi c'è gente che muore di fame e se ce ne hanno tolto la metà" del vitalizio "dico che va bene, viviamo lo stesso bene noi che lo abbiamo, io l'ho visto come un gesto di solidarietà, con la metà, ripeto, viviamo bene lo stesso".

"Quando avevo il partito, mi erano rimasti disponibili fondi per 1,8 milioni di euro e io, senza dire nulla li ho fatti avere al comune di Finale Emilia, che era stato terremotato".