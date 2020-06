Vitalizi, Salvini: "No a taglio segnale disgustoso e vergognoso"

"Noi abbiamo votato contro, ma non siamo stati sufficienti". Così Matteo Salvini, sul 'ripristino' dei vitalizi. "Faremo tutto il possibile, in questo momento, ci sono famiglie che non hanno visto la cassa integrazione, è un segnale disgustoso e vergognoso, ma non di tutta la politica". "Spero - conclude - si trovi il modo per tornare indietro, noi siamo contro i vitalizi e per il taglio dei parlamentari".

Salvini ha poi annunciato che "il 4 luglio la Lega raccoglierà le firme non solo pace fiscale e cancellazione della sanatoria dei clandestini, ma anche per abolire una volta per tutte i vecchi vitalizi ancora in vigore. Siamo orgogliosi di aver votato contro i privilegi anche in Commissione, unici ad averlo fatto. Quelle del Pd sono lacrime di coccodrillo: solo un anno fa voleva aumentare gli stipendi dei parlamentari con tanto di proposta formale del suo tesoriere Zanda”, dice il leader della Lega.