Vitalizi, stop al taglio: cosa dicono i membri della commissione

"Non rilascio interviste, non ho niente da dire, confermo solo il mio voto" per lo stop alla delibera per il taglio dei vitalizi. Così all'AdnKronos, Giuseppe Dalla Torre, già Rettore dell’Università Lumsa e ex presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, membro 'tecnico' della Commissione Contenziosa del Senato, che ha votato lo stop al taglio dei vitalizi per i parlamentari.

"Non posso rilasciare commenti, faccio parte del collegio giudicante, eticamente non posso", le parole all'AdnKronos di Gianni Ballarani, professore straordinario di Diritto Privato presso la Pontificia Università Lateranense e membro 'tecnico' della Commissione Contenziosa. "Il mio voto è stato a favore del ripristino dei vitalizi? Non confermo le indiscrezioni, diciamo, in linea di principio di sì, diciamo così", dice poi, commentando i rumors che lo indicano, insieme al presidente Giacomo Caliendo e al professor Dalla Torre, tra coloro che hanno votato per lo stop alla delibera del 2018, ripristinando i vitalizi ai senatori.