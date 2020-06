Zaia: "Vitalizi? Non mi pare ci siano state sorprese"

Fotogramma

"Non mi pare ci siano state sorprese. E la storia dei diritti acquisiti se non viene chiarita con una sentenza di alto valore non se ne esce fuori". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza quotidiana sulla situazione Covid, rispondendo ad una domanda sulla bocciatura in Senato del taglio dei vitalizi.

"Il sistema contributivo è per me assolutamente il sistema migliore, uno paga come accade dappertutto, a contribuzione ed avrà un trattamento pensionistico. Poi sinceramente non conosco nei dettagli la vicenda del Senato e credo sia fondamentale arrivare a una sentenza e non ci siamo ancora arrivati. Le sentenze fanno giurisprudenza", ha aggiunto Zaia.