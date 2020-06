Rai, Pd a Conte: "Salini fallimentare, no a prolungamento incarico"

(Fotogramma)

"Forse si tratta solo di un malinteso, ma leggiamo di un incontro fra il Premier Conte e l'Ad della Rai Salini in cui si sarebbe parlato anche di un possibile prolungamento della governance e quindi dell'incarico allo stesso Salini". Lo sottolinea Michele Bordo, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera dei Deputati.

"Come il premier Conte sa bene, il Pd giudica altamente fallimentare la gestione di Salini, sia in termini economici ma soprattutto di garanzie sul pluralismo. La Rai è tutt'ora a trazione sovranista e ribadiamo che il Pd non vede l'ora che l'Ad termini il suo incarico per far uscire l'azienda dalla palude di questi mesi".