Salvini: "Governo fermo da mesi, italiani licenzieranno Conte"

Foto Fotogramma

"Il governo è fermo da mesi, su Alitalia, Ilva, Autostrade. Sono fermi su tutto, sono uniti solo dall'antipatia per Salvini e la Lega ma gli italiani non mangiano antipatia e licenzieranno il governo Conte". Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz'ora in più.

"Diamo la parola agli italiani", è il pensiero del leader della Lega. "Io sono molto contento se domani il governo porta in Parlamento il taglio dell'Iva e delle tasse, la Lega lo vota in tre minuti. Se c'è un governo che fa le cose, le faccia. Ma ditemi una cosa fatta da questo governo in questo anno? Non sarebbe più sano a settembre far votare per avere per 5 anni un Parlamento nuovo?".

"Un governo che si occupa di riaprire le partite di calcetto -ha sottolineato- e non ha ancora spiegato come si torna in classe non è un governo che ama il nostro Paese".

Con il M5s "indietro non torno, ma se alcuni parlamentari del M5s dicono proseguiamo la battaglia con la Lega, va bene tutto. Noi non andiamo a cercare nessuno, a offrire niente. Se qualcuno bussa alla porta, consiglieri comunali, sindaci, imprenditori, le porte sono aperte".