Crimi: "M5S resta contrario a Mes, fare debito con scostamento"

"Registriamo che alleati di governo insistono sull'adozione del Mes. Vale lo stesso per il Movimento 5 Stelle, che continua a confermare la propria linea: il Mes non è uno strumento idoneo e restiamo contrari. Se debito deve essere, allora meglio che avvenga attraverso lo scostamento di bilancio che utilizzando uno strumento che riteniamo non solo inidoneo ma pericoloso". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, rispondendo alle sollecitazioni del segretario dem, Nicola Zingaretti.