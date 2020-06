Giachetti 'difende' Salvini: "Un cazzaro, ma deve poter parlare"

Fotogramma

Roberto Giachetti 'difende' Matteo Salvini dopo le dure contestazioni a Mondragone, con scontri fra polizia e manifestanti anti-leghisti che gli hanno impedito di svolgere il comizio previsto nel tardo pomeriggio di oggi. "Sarà un ciarlatano, un provocatore, un cazzaro. Ma non esiste al mondo - scrive su Twitter il deputato di Italia Viva - che in un paese democratico ad un esponente politico (per di più il segretario del maggiore partito italiano) venga impedito di fare un’iniziativa politica".