Coronavirus, da Camera ok definitivo a dl su test sierologici

(Fotogramma)

Con 258 voti a favore, 186 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge che disciplina gli studi epidemiologici e statistici, condotti dal ministero della Salute e dall'Istat, sulla diffusione nella popolazione italiana del coronavirus. L'indagine si basa sull'esecuzione di analisi sierologiche per rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui compresi nei campioni.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che ha incrementato da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il ministero della Difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio.