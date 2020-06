Scuola, Salvini denuncia: "Da Piemonte a Sicilia 1 mln studenti senza classi"

(Ufficio stampa)

"Da settembre circa un milione di studenti italiani non troverà spazio nelle aule per i limiti imposti dal governo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che nella giornata di oggi ha fatto i conti alle regioni italiane, puntando il dito sull'emergenza scolastica, in vista della riapertura degli istituti. "La Lega - ha ricordato il leader del Carroccio - ha proposto di utilizzare gli spazi disponibili nelle scuole paritarie, ma Conte e Azzolina perdono tempo perché c’è un pregiudizio ideologico. L’unica notizia positiva è che l’Italia può contare su un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella", a cui ha annunciato che "domani scriverò perché non si sa nulla non si sa nulla su quando è come riapriranno". "Il governo non da’ certezze e un governo che dice che per 1 milione di ragazzi non ci sarà posto odia l’Italia”, ha detto.

Ecco, in sintesi, i numeri forniti dal leader del Carroccio: in Piemonte sono 78.899 gli alunni "a rischio", in Lombardia 177.524, In veneto 88.041, in Friuli Venezia Giulia 21.407, in Liguria 25.683, in Emilia Romagna 82.228, in Toscana 71.335, in Umbria 17.477, nelle Marche 31.221, nel Lazio 109.394, in Abruzzo 25.720, in Molise 5.575, in Campania 130.005, In Puglia 85.916, in Basilicata 11.401, in Calabria 40.571, in Sicilia 107.580 e i Sardegna 29.910. Per un totale di oltre 1,1 mln di studenti.