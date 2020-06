"Chi mi conosce sa che io non amo particolarmente i condoni. Detto questo sicuramente si troverà una soluzione adeguata per fare andare avanti il dl semplificazioni". Cosi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine della presentazione della campagna sul corretto smaltimento delle mascherine e dei guanti, in merito alla denuncia dei Verdi sulla norma inserita nella bozza de decreto semplificazioni che consente la sanatoria edilizia.

"Già ieri sera abbiamo fatto un incontro con in ministri in modo ufficioso dove abbiamo discusso anche di questo. Qualcosa già sta cambiando. Oggi pomeriggio ci rivedremo per discuterne perché sicuramente per giovedì, che è la data prevista per il consiglio dei ministri, passerà una norma che ci vedrà tutti concordi" conclude Costa.