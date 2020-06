M5S, Toninelli: "Non vedo l'ora che Di Battista torni"

(Fotogramma)

"Alessandro Di Battista lo sento costantemente e non vedo l’ora che torni, ancora di più a dare una mano al M5S. Tutto qua. Non ho nient’altro da dire se non quello. Le battaglie si portano avanti, non si rimangiano le battaglie”. Lo ha detto Danilo Toninelli, parlamentare del M5S, ad 'Agorà Estate' su RaiTre.