Conte scrive a Lega, Fdi e Fi: manca ancora la data dell'incontro

(Fotogramma)

Le lettere di invito a palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte sono arrivate all'opposizione. Ma ancora non è stata fissata la data dell'incontro con il governo. Con una nota il presidente di Fi Silvio Berlusconi ha annunciato di aver ricevuto la lettera ed è pronto al confronto con il presidente del Consiglio, come ''sin dall'inizio della crisi". Il Cav, comunica il suo staff, "parteciperà all'incontro insieme a Lega e Fdi e consegnerà al governo un corposo dossier di proposte ideate per far ripartire il Paese e per utilizzare al meglio le ingenti risorse europee messe a disposizione dell'Italia".

Anche fonti della Lega riferiscono che il premier ha scritto al leader della Lega Matteo Salvini confermando l’intenzione di un incontro per discutere del piano di rilancio del Paese.

"Oggi mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe Conte mi rinvita a incontrarlo - informa la leader di Fdi, Giorgia Meloni - Aspettiamo un appuntamento da circa due settimane ma mi manda la lettera per dirmi che mi vorrebbe incontrare e io ho ribadito che noi siamo disponibili". "Visto che ci dobbiamo vedere - prosegue Meloni - se ci manda un documento elaborato alla fine di questi 10 giorni di Stati generali... così parliamo non del sesso degli angeli ma di cose concrete, su cui Fdi è sempre disponibile".