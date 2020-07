Faraone: "Il 27 in aula? Gente ci viene a prendere coi forconi"

(Fotogramma)

"Se noi ponessimo adesso - come priorità del governo - la legge elettorale, la gente giustamente ci verrebbe a prendere coi forconi...". Lo dice il presidente dei senatori Italia Viva Davide Faraone, interpellato dall'Adnkronos sull'accelerazione, decisa oggi a Montecitorio, sulla legge elettorale calendarizzata in aula per il 27 luglio. Un'accelerazione non condivisa dal capogruppo Iv: "Siamo in un momento in cui c’è da pensare a come far ripartire il paese, in cui occuparsi di creare lavoro ed occupazione in vista di un autunno caldissimo. Queste sono le priorità".