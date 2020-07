Hong Kong, Salvini al flash mob: "Solidarietà contro regime"

(Foto AdnKronos)

‘Libertà per Hong Kong’, è il testo dello striscione che Matteo Salvini ha appena srotolato di fronte agli ingressi dell’ambasciata cinese a Roma, in via Bruxelles. Il leader della Lega sottolinea come "I diritti umani vanno difesi in tutto il mondo, come abbiamo criticato gli usa facciamo lo stesso oggi a difesa di Hong Kong. Viva la libertà in Cina come in tutto il mondo".

Per Salvini "quando la violenza viene dal regime cinese nessuno dalla maggioranza apre bocca.Trovo imbarazzante - conclude Salvini - il silenzio del governo su violenze e menzogne del regime cinese, spero non sia a pagamento".