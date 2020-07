Liguria, ore decisive per intesa M5S-Pd: in pole Sansa e Bandiera

(Fotogramma)

Ore decisive per un'intesa tra M5S e Pd sul candidato governatore in Liguria. A quanto apprende l'Adnkronos, oggi dovrebbe esserci una riunione che in molti credono decisiva per raggiungere un eventuale accordo, strada che resta tutt'ora in salita, o per far saltare definitivamente il banco. Il centrosinistra spinge per Paolo Bandiera, il dirigente dell'Associazione italiana sclerosi multipla. Mentre, a quanto si apprende, il Movimento sarebbe tornato a sostenere la candidatura del giornalista del Fatto quotidiano Ferruccio Sansa. In calo le quotazioni dell'altro nome che piace ai grillini, ovvero l'ex preside di Ingegneria dell'università di Genova Aristide Massardo.