Marò, Lega esulta: "Viva soddisfazione"

"Viva soddisfazione per l'esito dell'arbitrato che ha riconosciuto la giurisdizione italiana sul caso dei nostri Marò. L'Italia intera esulta per quanto stabilito finalmente dal Tribunale dell'Aja. Ho avuto il privilegio di parlare con i Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in commissione Difesa della Camera ed ho ben presente quali e quante sofferenze hanno dovuto patire assieme alle loro famiglie. Ci auguriamo che questa decisione possa restituire loro serenità e fiducia". Così il deputato della Lega Roberto Paolo Ferrari, capogruppo in commissione Difesa alla Camera e capo dipartimento Difesa del partito.