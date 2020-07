Meloni: "Invito da Conte, ma vogliamo testo ripartenza serio"

Fotogramma

''Il presidente Conte ci ha mandato una lettera di invito" a Palazzo Chigi per un confronto con le opposizioni. ''Noi abbiamo chiesto il testo finale degli Stati Generali'' come base per discutere. "E invece oggi ci hanno inviato una tavola sinottica... Abbiamo avuto un elenco della serie 'ragazzi a scuola', '5 G'... Poi c'è la voce 'rafforzamento delle imprese'. Ditemi voi se questo è un testo di partenza serio...''. Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi a Skytg24.

''Ieri Conte ci ha mandato una lettera in cui ci ha detto vorrei parlarvi. Va bene, ci faccia sapere quando, visto che questo appuntamento non viene mai convocato... Fino ad ora l'invito al confronto erano inutili passerelle. Per cortesia, siccome non vogliamo parlare del sesso degli angeli, ci mandino un testo di partenza serio. Fino ad ora non c'è ancora una data'' di questo vertice, ha aggiunto.