Regionali, Conte: "Mancata alleanza Pd-M5S sconfitta per tutti"

(Fotogramma)

"Possibile non trovare un momento di sintesi agli appuntamenti regionali? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me, se non si trova un modo per fare un passo avanti. Basterebbe mettere da parte le singole premure. Ci vuole coraggio anche in questo". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo una breve pausa pranzo con il suo staff in un bar del centro, a pochi passi da Palazzo Chigi.

"Io non voglio forzare le valutazioni delle singole forze politiche - premette - è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Ma incito tutti a fare una considerazione: noi stiamo perseguendo un progetto di rilancio del Paese, lo abbiamo condiviso con tutto il Paese", dice ricordando gli appuntamenti di Villa Pamphili, secondo voi è giusto poi in sede territoriale non tenere conto di questa azione di governo?".