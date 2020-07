Renzi: "No al Mes? Arriva la patrimoniale"

(Fotogramma)

"Chi non vuole il Mes sappia che arriva la patrimoniale. Il Mes è l'argine alla patrimoniale". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'La mossa del cavallo' a San Benedetto del Tronto. "Berlusconi è uno che pensa agli italiani perché dice sì al Mes , anche se riconosco che ha perso una grande occasione di modernizzare il Paese quando è stato premier ed aveva un consenso enorme".

GOVERNO - "In Parlamento ci sono senatori da Forza Italia, da Leu e dal M5s che vengono da noi perché ci dicono che vogliono continuare a lavorare e fare bene per il Paese. IV è il pilastro della legislatura". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'La mossa del cavallo' a San Benedetto del Tronto. "Se non ci fossimo stati noi adesso ci troveremo Salvini premier e chissà chi avremmo potuto ritrovarci come presidente della Repubblica. Finché Iv c’è, dura la legislatura".

TURISMO - "Non dobbiamo far pagare le tasse fino al 2021 al turismo: non è colpa dell'albergatore se c’è stato il Covid". "Io ho proposto di Togliere l'Imu per il 2020 agli albergatori, diamo un sacco di soldi per la Cassa integrazione ma non si può continuare fino alla fine dell’anno così, perché così è una droga -ha spiegato il leader di Iv-. Non possiamo pagare per far restare a casa i lavoratori. L'Italia è stata fatta grande da quelli che si sono spaccati la schiena, non si va avanti a colpi di reddito di cittadinanza e sussidi".

L'AUDIO- "Berlusconi in modo legittimo ma un po' spavaldo ha registrato questo audio, non sono in grado di capire se ha ragione o torto ma certamente va fatta chiarezza. Chi ha un ruolo istituzionale chiarisca, mi colpisce il silenzio su Berlusconi".