Ronzulli vs Azzolina: "Software? Ha scoperto metro e calcolatrice"

"Finalmente è arrivato il cambio di passo che aspettavamo da tempo dal ministro Azzolina: ha scoperto il metro, la calcolatrice e le planimetrie. Ecco il complicato software annunciato dalla titolare dell’Istruzione per calcolare quanti studenti ci stanno in ciascuna a classe e a che distanza l’uno dall’altro. Complimenti! Tra poco scoprirà anche il calendario così ci potrà fornire una data certa per la riapertura delle scuole. Sembra una barzelletta e invece, purtroppo, è tutto vero. Nel frattempo abbiamo creato noi un software per contare le idiozie dette dalla Azzolina! Credetemi, non esisteva!". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.