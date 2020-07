Salvini: "Meloni sindaco di Roma? Alla città serve un manager"

(Fotogramma)

La Meloni candidata sindaco di Roma? "Noi abbiamo sostenuto la Meloni cinque anni fa come sindaco, in questo momento la città ha bisogno di un manager. Roma ha bisogno di pulizia, velocità, concretezza". Lo ha detto Matteo Salvini a Tg2 Post. Come centrodestra "siamo una squadra, ragioniamo da squadra, vinciamo come squadra. A me piacerebbe, non solo Roma ma a Milano, Bologna, Torino, Napoli, candidare come centrodestra un manager. Roma ha bisogno di un manager, di una persona senza tessere, non di un militante". "Dopo questo governo diamo la parola agli italiani, diamo fiducia agli italiani, permettiamo agli italiani di scegliere un Parlamento che per cinque anni lavora e non litiga".

"Su Hong Kong non ho sentito una parola" aggiunge poi Salvini. "Tutti condannano le violenze americane, Putin, Netanyahu, Orban, Bolsonaro, in Cina potrebbero massacrare migliaia persone nel silenzio, una cosa vergognosa solo a pensarlo".