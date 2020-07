Speranza: "Rilancio alleanza centrosinistra-M5S anche su territori"

(Fotogramma)

"Abbiamo bisogno di rilanciare l'ipotesi di un'alleanza in cui il centrosinistra e i 5 Stelle provino a lavorare insieme, anche sui territori. Non farlo significherebbe sprecare un'occasione e dare più forza all'opposizione del Governo nazionale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della trasmissione 'Agorà estate', su Rai3, rispondendo a una domanda sulla possibilità di alleanze della compagine di Governo anche a livello periferico. "Credo che, se si Governa insieme un Paese del G7, una delle prime economie del mondo, poi non si può immaginare che sui territori ognuno fa quello che vuole. E' una contraddizione che non può durare a lungo. Su questo dobbiamo fare di più è meglio", ha concluso il ministro di Leu.

Per quanto riguarda la quarantena chiesta dall'Italia per i viaggiatori che arrivano da Paesi extra Schengen per Speranza è "una cautela in più che credo sia giusta, condivisa chiaramente dalla nostra comunità scientifica", e "che ci consente di poter superare queste settimane difficili che abbiamo vissuto" e che "non possiamo dimenticare o rimuovere", spiega ancora il ministro. "L'auspicio chiaramente - ha aggiunto - è che nel giro di qualche settimana il quadro migliori anche a livello globale", oltre che in Italia e in Europa, e che quindi "si possa andare oltre". L'impegno è dunque quello di monitorare l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 su scala mondiale.