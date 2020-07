Bonus bici diventa più 'ricco'

(Fotogramma)

“Con un emendamento, di cui sono prima firmataria, abbiamo esteso il fondo per il bonus bici di ulteriori 20 milioni in modo da scongiurare ogni ipotesi di click day. Un risultato importante che va ad accontentare chi ha usufruito in queste settimane dell'incentivo e che rischiava di rimanere escluso dal bonus, avendo avuto la misura un successo sopra ogni aspettativa. Già il governo aveva stanziato ingenti risorse che, secondo le stime, sarebbero stati sufficienti per l’acquisto di 450mila biciclette, ma i dati ci evidenziano come si sia arrivati, ad oggi, a quasi 600mila pezzi venduti". Lo dichiara Paola Deiana, deputata del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Ambiente.

"Cifre da capogiro - oltre ogni ottimistica previsione - che fanno presagire una nuova mobilità, finalmente sostenibile. Di fronte a tale richiesta non potevamo rimanere fermi, per questo abbiamo ritenuto fondamentale batterci per stanziare ulteriori 20 milioni di euro. Oggi è un bel giorno per l'ambiente, per la salute dei cittadini e per la mobilità sostenibile”, conclude Deiana.