Meloni: "Appello a Genova, riprendiamo statua Colombo rimossa negli Usa"

(Fotogramma)

"L’ignobile furia iconoclasta che sta attraversando il mondo si sta accanendo anche contro un grande italiano come Cristoforo Colombo. Statue vandalizzate, danneggiate o addirittura rimosse, come è accaduto nelle ultime ore a Columbus. La capitale dell'Ohio, che prende il nome proprio dal navigatore genovese, ha fatto rimuovere la statua eretta davanti al Municipio e che era stata donata dalla Città di Genova nel 1955. Condivido l'appello #NessunoTocchiColombo lanciato oggi dalle colonne del quotidiano 'Il Giornale' da intellettuali e giornalisti per celebrare degnamente l'esploratore e lancio una proposta al Comune di Genova: chiediamo indietro la statua rimossa da Columbus. Esibiamola noi, in una delle nostre belle piazze. Diamo giusto risalto a questo monumento e impediamo che venga abbandonato in qualche magazzino". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.