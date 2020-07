Meloni: "Mes 'cavallo di Troika' e M5S tradirà italiani"

(Fotogramma)

"Sul Mes il governo rischierebbe grosso, se i partiti della maggioranza e, in particolare il M5S, avessero una dignità. Perché quello che accadrà è che il governo accederà al Mes e il M5S tradirà gli italiani anche su questo. Non lo farà Fratelli d’Italia: continuiamo a credere che il Mes sia un cavallo di Troika, un modo per commissariare la nostra economia, uno strumento assolutamente pericoloso e quindi voteremo contro". Lo ha detto nel corso di una intervista al Tg2 Rai il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.