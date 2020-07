Dl rilancio, sì a classi anche con meno di 15 alunni

(Fotogramma)

Con un emendamento al dl rilancio, approvato in Commissione, in deroga al limite minimo di alunni si stabilisce che le classi delle elementari potranno avere anche meno di 15 bambini e che questo limite potrà essere infranto anche negli altri ordini e gradi di istruzione per rispettare le limitazioni anti coronavirus. Nella stessa logica sono ammessi incarichi temporanei sia per i docenti sia per il personale Ata, mentre in caso di sospensione dell'insegnamento in presenza si interrompono i contratti a tempo.