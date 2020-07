Bossi ricoverato, il figlio Renzo: "Nessuna emergenza"

Fotogramma

"Abbiamo massima fiducia nei sanitari dell'ospedale Circolo di Varese, purtroppo, per le misure previste anti-covid, in questo momento non possiamo essere con lui". Lo dice all'AdnKronos Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, ricoverato da ieri nel reparto di gastroenterologia della struttura lombarda.

"Conosciamo - dice - qualità e efficienza di chi lo sta curando". Poi assicura: "Si tratta di controlli, ha fatto una gastroscopia, fortunatamente non c'è nessuna emergenza, era un esame che non avevamo potuto fare negli scorsi mesi per l'emergenza Covid".