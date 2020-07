Ceccardi: "Imagine di John Lennon canzone marxista"

"Il sindaco del mio Comune invitò a cantare Imagine e non gli inni di Natale. Lo stesso John Lennon disse che era una canzone di ispirazione marxista e le parole lo sono". Sono le parole di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, ai microfoni di In Onda, su La7.

'Immagina un mondo senza religione, senza confini, senza proprietà privata'... Qualcuno quel mondo non l'ha immaginato, l'ha realizzato. Sotto l'Unione Sovietica, senza religione e senza proprietà che era un delitto. E' poesia, si sa che i poeti hanno anche visioni differenti. Il mio era un discorso letterario...", aggiunge.