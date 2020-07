Conte: "Non abbassare la guardia ma non vivere nel terrore"

Afp

Di fronte all'emergenza coronavirus "non dobbiamo abbassare la guardia ma neanche vivere nel terrore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio generale della Uil.

Nella gestione dell'emergenza coronavirus il ruolo dei sindacati per il premier è stato "fondamentale" sia per la definizione dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro sia per l'elaborazione dei provvedimenti economici, con "uno sforzo enorme e incredibile che ancora ci vede impegnati affinché si risolvano i ritardi e le criticità che restano".

Il decreto legge semplificazioni, ha quindi annunciato Conte, verrà approvato all'inizio della prossima settimana.