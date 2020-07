Salvini attacca dal palco, Raggi risponde

Fotogramma /Ipa

Salvini attacca la giunta Cinquestelle che guida la Capitale dal palco della manifestazione unitaria del centrodestra in Piazza del Popolo, e Virginia Raggi risponde piccata su Twitter.

"Liberiamo Roma, restituiamo un sindaco a Roma e un presidente di regione" all'altezza. "La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada", ha gridato dal palco il leader della Lega, ottenendo la risposta in tempo reale sui social della sindaca di Roma: ''Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate "ladrona" e ora vorreste tornare a spolparla. Noi romani - scrive ancora - stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l'avete governata. Basta chiacchiere. Ps: lascia pulita piazza del Popolo''.