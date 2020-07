Salvini in piazza: "Non rompete le palle alle famiglie italiane"

Fotogramma /Ipa

"Pace fiscale: non rompete le palle alle famiglie e imprese italiane. Non esiste libertà se non c’è libertà economica diceva Margaret Thatcher". Così Matteo Salvini, dal palco di piazza del Popolo dove è in corso la manifestazione contro il governo del centrodestra unito.

"Auguri per il 4 luglio, la festa dell’indipendenza, 'All lives matter'. Tutte le vite contano, bianchi e neri e se a Palazzo Chigi c’è qualcuno che preferisce i regimi in questa piazza scegliamo la libertà. Sull’infame regime comunista cinese solo silenzio...", ha esordito Salvini, continuando: "Non voglio nuovi schiavi, basta con i no della Cgil e faccio gli auguri al nuovo segretario della Uil che si insedia oggi. L’Italia costruiamola sui sì e non sui no. Faremo un paese pieno di gru", assicura.

"'Nella scuola - continua il leghista - mancano libertà e mezzi' come diceva don Sturzo, ma in Italia manca anche un ministro dell'Istruzione. L'Italia non ha un ministro della Scuola, la Azzolina non è in grado di fare il ministro. Dateci una mano a liberare la scuola italiana dalla Azzolina".