Calenda a Orlando: "Con l'alleanza con M5S vi siete scissi voi dai vostri valori"

Andrea Orlando e Carlo Calenda (Fotogramma)

"Non ho fatto scissioni. Me ne sono andato da solo perché ritenevo l'alleanza con i 5S mortale per i riformisti. Era la posizione unanime del Pd. Votata negli organi e confermata nella prima relazione di Zingaretti. Vi siete scissi voi dalle vostre promesse e dai vostri valori". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo alla dichiarazione di Andrea Orlando secondo cui oggi il Pd sarebbe pari alla Lega se non ci fossero state scissioni.

"Io ho il diritto di criticare chi voglio - risponde Calenda a chi gli rimprovera di essere andato via dal Pd quando bisognava restare uniti -. Si chiama democrazia. Quella che a parole volevate difendere dai decreti sicurezza di Salvini che stanno ancora lì. Avete votato cose vergognose - aggiunge -. Io non posso prestarmi per 'restare dentro'".

E a chi gli fa notare che a causa delle scissioni il Pd è indebolito, Calenda risponde: "Perché per voi questa è l’unica dimensione. Le squadre. Puoi tradire i tuoi valori e i tuoi principi, puoi assistere silenzioso all’apologia di Conte o al sostegno a Bonafede e Di Maio, ma quello che conta è la squadra non il gioco".