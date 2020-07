Calenda a Zingaretti: "Dicevi 'mai con M5S', rifletti su serietà e verità"

Carlo Calenda (Fotogramma)

"Zingaretti vai a rivederti i tuoi video 'mai con i 5S, se cade il Governo ci sono solo le elezioni' e rifletti su serietà e verità. Pensaci mentre esterni al 'grande punto di riferimento dei riformisti' il tuo disappunto sulla performance del governo che hai voluto". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. Da parte sua, Matteo Orfini, sempre su Twitter, risponde a Zingaretti sullo sbarco dei migranti, in cui il segretario Pd diceva tra l'altro che "i problemi si risolvono non si cavalcano: in questo caso - afferma - il problema l'ha creato il nostro governo con un decreto di chiusura dei porti. Vogliamo risolverlo? Ritiriamolo e abroghiamo i decreti sicurezza".