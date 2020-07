Morto Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale

(Fotogramma)

E' morto, poco dopo la mezzanotte di oggi, Mauro Mellini, uno dei fondatori del Partito Radicale e deputato della Repubblica italiana nella VII, VIII, IX e X legislatura. Ad annunciare la scomparsa è il figlio Alessandro in un post su Facebook. Mellini si è spento all'ospedale Gemelli a Roma all'età di 93 anni. Nel 1993 era stato eletto in seduta comune dal Parlamento membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. "Ne do comunicazione pubblica, nel ricordo della figura integerrima e coerente di uomo politico e avvocato. La sua lotta per i diritti ed il Diritto non ha conosciuto sosta fino agli ultimi giorni di vita", sottolinea ancora il figlio.