Orlando: "Senza 3 scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega"

Andrea Orlando (Fotogramma)

"Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, citando un sondaggio di Bidimedia in cui i dem sono attestati al 21,4% dopo la Lega al 26,6.

Non si fa attendere la risposta di Matteo Orfini, che commenta: "Peccato però che per rincorrere Salvini chiudiamo i porti e sequestriamo le persone in mare esattamente come lui".

Puntuale arriva anche il commento del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ribatte così al tweet di Orlando: "Pensa il Psi: se nel ‘21 non avesse subìto la scissione di Livorno a quest’ora dove stava...".

La risposta di Calenda: "Con l'alleanza con M5S vi siete scissi voi dai vostri valori"