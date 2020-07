Sibilia: "Mes solo senza condizioni, sì ad alleanze con il Pd"

(Fotogramma)

"Siamo sempre stati contrari perché ci sono clausole dannose. Se siamo certi che non ci sono più, è chiaro che le difficoltà si superano. Non si chiamerebbe neanche Mes. Per questo serve cambiare un regolamento e un trattato internazionale. Se si farà, nessuno sarà così ingenuo da non usarlo. Ma se il Mes è una figata pazzesca perché nessuno ci si è buttato a capofitto? Prima pagare moneta, poi vedere cammello. Per ora concentriamoci sul recovery fund". Ad affermarlo in un'intervista al 'Corriere della Sera' è il sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia.

In merito a eventuali alleanze con il Pd per le regionali, Sibilia osserva: "Se uno ha un accordo nazionale, è un controsenso non trovare una quadra sul territorio. Spero si trovi una sintesi, altrimenti sarebbe complicato spiegarlo agli elettori. Certo, non solo dove serve al Pd".